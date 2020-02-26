قمة “الريال و”السيتي” في “التنشامبيونزليغ”.. أغويرو ومارسيلو وبال في الإحتياط

كشفت وسائل إعلام إسبانية، بينها صحيفة “ماركا”، المتخصصة والواسعة الإنتشار، عن تشكيلتي ريال مدريد والسيتي برسم دور الـ 16 لعصبة الأبطال الأوروبية.

واحتفظ المدرب زيدان في دكة الاحتياط بكل من مارسيلو، كروس، بال، لوكاس، جوفيك، ميليتاو، وأريولا، في وقت احتفظ فيه المدرب غوارديولا بكل من برافو، فيرناندينهو، سيلفا، أغويرو، ستيرلينغ وكانسيلو.

وسيخوض الريال المواجهة بتشكيلة تضم كل من كورتوا، كاربخال، راموس، فاران، ميندي، كاسيميرو، فالفيردي، مودريتش، إيسكو، فينيسيوس، وبنزيمة، في حين سيدخل السيتي بتشكيلة تتكون من إديرسون، والكر، غوندوغان، محرز، دي برون، بيرناندو، وغابرييل خيسوس.