شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: ملتزمون بالمسار التفاوضي حول «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح اليوم، تعليقا على ما أعلن عن عدم مشاركة إثيوبيا في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في واشنطن، أن وزيري الخارجية والموارد المائية والري المصريين سوف يشاركان في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية وذلك تقديراً للدور البناء الذي اضطلعت به الإدارة الأمريكية على مدار الأشهر الماضية في مساعدة الدول الثلاث للتوصل إلى الاتفاق المنشود.
وقال حافظ: إن مشاركة مصر في الاجتماع تأتي اتساقاً مع النهج المصري الذي يعكس حسن النية والرغبة المخلصة في التوصل إلى اتفاق نهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة.
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