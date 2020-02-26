الخنجر ردا على الصدر: التلويح بعودة جيوش وميليشيات مضرة وليس بصالح الاستقرار

وقال الخنجر في حديث لبرنامج "المناورة" التي تبثه السومرية، إن "علاوي كان اسمه مطروحا من ضمن الأسماء الموجودة، وذهبنا الى الاسماء غير الحزبية وغير الجدلية، واتفق عليه بعض القيادات وخصوصا الشيعية"، منوها الى أن "اليوم لديا ازمة اخرى بحاجة الى حوارات، واعتقد أن حكومة علاوي لم تمرر بهذا الطريقة التي بها شيء من العجالة، فلم تبذل جهود حقيقية لازاحة المعوقات اماها".وبشأن تصريح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الصدر عن عودة التشدد ومقابله عودة "جيش المهدي"، اشار الخنجر الى أنه "نحن في مرحلة بناء الثقة والغاء الطائفية وعبرنا مراحل جيدة جدا، ولم اسمع من اي زعيم اوشخصية سنة دعت الى ذلك".

وأعرب الخنجر عن، "استغرابه من تصريحات الصدر"، مؤكدا بالقول "كلنا نكون ضد المتشدد سنيا كان او شيعيا لكن من خلال الدولة والقانون، والمطالبة بعودة جيوش وميليشيات مضرة، حتى أن التلويح بهذا الموضع ليس من صالحنا".



وتابع، أن "المعلومات التي وصلت الى الصدر بهذا الشأن مغلوطة، فالسنة هم من قتلهم تنظيم داعش والقاعدة اكثر من المكونات الاخرى"، مشيرا بالقول "لا اريد الا ان اكون عاملا مساعدا على لاالاستقرار، وانا ضد عودة اي جيش طائفي لاي جهة، وغير صحيح ان نعود الى المربع الاول، نؤمن بالدولة ومؤسساتها لكي تثق الناس".