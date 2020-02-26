الخنجر: المشروع العربي لن يصوت على حكومة علاوي بدون موافقة الكرد

وقال الخنجر في حديث لبرنامج "المناورة" التي تبثه السومرية، "علاوي محترم وصادق وخلوق لكن قواعد اللعبة السياسية فيها اشكالية بهذا الامر"، لافتا الى أنه "عندما ايدنا تكليف علاوي اردنا ان نكون جزءاً من الحل للخروج من الازمة، من خلال الانتخابات المبكرة ومطالب المتظاهرين وتعديل قانون الانتخابات وحكومة تكنوقراط سريعة، لكن التكتيك الذي حدث بتسويق علاوي فيه خطأ كبير ولبس وعدم وضوح".وأضاف، أن "الكتل الداعمة لعلاوي بينها خلافات وشطر وارباك، بالتالي اعتقد هناك صعوبة بتشكيل الحكومة القادمة"، مؤكدا أن "عدم وجود الكرد والسنة بالحكومة، وقسم كبير من الشيعة غير متفق يسبب مشكلة لتمرير الكابينة، كما أن الدعايات والتسريبات سببت مشاكل في الساحة السياسية".

واوضح، "علاوي يصرح بأنه يكون رجل حيادي وان الاسماء لم يتدخل بها احد، لكن في كلام آخر بأن البعض تدخل باختيار الاسماء"، مؤكدا "نحن لم نطالب بأي حصة ولم نطرح على علاوي اي اسم ولم يبين لنا اي اسم ولم نسأل عن عدد الوزارات للسنة والشيعة وفعلا يهمنا ان تنجح الحكومة في استقرار الوضع بالعراق وان تكون انتخابات عادلة فيها نزاهة".



وتابع، أن "أكبر تخوف لدينا مسألة الاتفاق مع الأخوة الكرد، فعندما حكومة العبادي في بداية تشكيلها لم يتفق معه الكرد بالدخول بالكابينة وصلنا الى تهديد وجود، فوصلنا الى استفتاء 2017، فيجب ان تكون هناك محاولات لادخال الاخوة الكرد"، مؤكدا أن "كتلة العقد الوطني برئاسة فالح الفياض تشاركنا بهذا الرأي".

وتابع أن "مسعود برزاني لديه معلومات مؤكدة ان الاسماء التي طرحت بكابينة علاوي لشغل منصب وزير رشحت من قبل اطراف اخرى، وجزء من ذلك لا ينكره محمد توفيق علاوي، بالتالي هذا سبّب حالة من التخوف"، منوها، "لن نصوت على حكومة علاوي بدون موافقة الكرد وحل الاشكاليات الموجود، واليوم لدينا اجتماع وسنصدر موقفا رسميا بهذا للاتجاه".