نص بيان خلية الازمة المتضمن تعطيل الدوام وحظر التجمعات وغلق المحلات العامة

تنشر وكالة الخليج 365، نص قرارات خلية الازمة التي شكلت بالامر الديواني المرقم 55 لسنة 2020 بشأن فايروس كورونا. وتضمنت القرارات "تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات لمدة عشرة ايّام، وغلق المحلات العامة لمدة 10 ايام ايضا". كما تضمنت ايضا "حظر التجمعات في الاماكن العامة لاي سبب كان".

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