رئيس البرلمان: رفض رئيس الجمهورية لتكليف العيداني غير مبرر

اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، رفض رئيس الجمهورية برهم صالح لأسعد العيداني بأنه غير مبرر.
وقال الحلبوسي في حديث لبرنامج المناورة الذي تبثه السومرية، إنه "منذ فترة معينة أرسلت رسالة إلى رئيس الجمهورية اوضحت فيها موقف تحالف القوى العراقية من تشكيل الحكومة".
وأضاف أن "الرسالة أكدت موقف التحالف على ضرورة ان يكون هنالك توافق وطني على منصب رئيس الوزراء ونحن ندعم ونساند القوى الشيعية للتوافق على مرشح على ان يحظى بتوافق الكرد والسنة".
واوضح رئيس البرلمان، ان "رفض رئيس الجمهورية لتكليف أسعد العيداني كان غير مبرر".
وأضاف أن "الرسالة أكدت موقف التحالف على ضرورة ان يكون هنالك توافق وطني على منصب رئيس الوزراء ونحن ندعم ونساند القوى الشيعية للتوافق على مرشح على ان يحظى بتوافق الكرد والسنة".
واوضح رئيس البرلمان، ان "رفض رئيس الجمهورية لتكليف أسعد العيداني كان غير مبرر".
وشدد الحلبوسي،:" لم نكن طرفاً في تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة".
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