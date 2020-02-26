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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حفيد الرئيس المصري الأسبق مبارك ينعي جده وأخيه بهذه الصورة الحزينة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020
الخليج 365 - متابعات
شارك عمر علاء مبارك، قبل قليل، صورة تجمع جده الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الذي توفي أمس، وأخيه محمد، الذي توفي قبل 11 عاماً، وكتب تعليقاً على الصورة على حسابه في موقع "انستجرام": " مع محمد في الجنة إن شاء الله، الله يرحمك يا جدي".
وفي مايو عام 2009، تلقى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، خبرا سيئاً ومحزناً بوفاة حفيده محمد علاء مبارك، والذي كان يبلغ من العمر وقتها 12 عاماً، إثر إصابته بمرض نُقِل على إثره إلى المستشفى، لينقل إلى قسم المخ والأعصاب، ولكنه لقى ربه.. بحسب “الإمارات اليوم“.
وفاة محمد علاء مبارك، كانت لها تأثيراً سلبيا على الرئيس مبارك خلال فترة رئاسته، حيث تأثر بشكل كبير، لدرجة أنه كان بداية لمرض، الأمر الذي استلزم سفره إلى أوروبا أكثر من مرة للعلاج، وأجرى أكثر من جراحة.
وكان مبارك يحب حفيده محمد حباً شديداً وقد تسمى على اسمه أيضاً، ليلحق بحفيده أمس في "لقاء الأحبة".
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