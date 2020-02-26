العربية: إيران تفرض قيودا على تنقل المواطنين داخل البلاد بسبب "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات خاصة

أفادت قناة العربية الإخبارية في نبا عاجل لها، أن إيران تفرض قيودا على تنقل المواطنين داخل البلاد بسبب انتشار "كورونا".



كما سجلت دولة أوروبية أخرى، أول إصابة بفيروس كورونا الجديد، لتنضم إلى قائمة البلدان التي وصلها المرض في القارة العجوز وتضم أكثر من عشرة دول إلى الآن.

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أعلن وزير الصحة في مقدونيا الشمالية، فينكو فيليبس، اليوم الأربعاء، أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لامرأة وصلت مؤخرا من إيطاليا.

وأوضح الوزير: "سافرت المرأة التي طلبت المساعدة الطبية في وقت مبكر يوم الأربعاء، إلى شمال مقدونيا قادمة من إيطاليا باستخدام سيارة. وخضع جميع الركاب الآخرين للتحليل".