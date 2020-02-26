"خرافات غريبة" عن فيروس كورونا.. عليك أن تحذرها.. أحدث التطورات وأبرز الحقائق لحظة بلحظة

ارتفع عدد وفيات فيروس كورنا في العالم، الأربعاء، إلى 2768 شخصا، غالبيتهم في الصين، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في ديسمبر الماضي.

وأظهرت أحدث البيانات أن عدد الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، تجاوز 81 ألف شخص، في حين تعافى من الفيروس أكثر من 30 ألفا آخرين حتى الآن. حسبما نشر موقع"سكاي نيوز".

وفي ما يلي أحدث التطورات بشأن فيروس كورونا من مختلف أنحاء العالم لهذا اليوم.

أول إصابة في مقدونيا

سجلت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في مقدونيا الشمالية لدى امرأة عائدة من إيطاليا، وفق ما أعلن وزير الصحة فنكو فيليبس.

وتصبح بذلك مقدونيا الشمالية ثاني بلد في منطقة البلقان تسجل فيه إصابة بالفيروس، بعد كرواتيا التي أعلنت سلطاتها اكتشاف إصابتين الثلاثاء.

أول إصابتين في باكستان

قال وزير الصحة الباكستاني، إن باكستان أكدت رصد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا، لكن المريضين في حالة"مستقرة".

وكتب وزير الصحة ظفار ميرزا في تغريدة على تويتر: "تخضع الحالتان للرعاية وفقا للبروتوكولات الطبية المتبعة، وكلاهما في حالة مستقرة. لا حاجة للذعر الأمور تحت السيطرة".

إصابة ثانية في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل حالة إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت حالة أولى قبل أيام لمواطنة كانت قادمة من إيران.

حديث مرتقب لترامب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سيتحدّث عن أزمة فيروس كورونا المستجد خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عند الساعة 18:00 (23:00 ت غ)، متهماً الديمقراطيين ووسائل إعلام أميركية بالمبالغة وبإلحاق الضرر بالأسواق.

أول حالة بأميركا اللاتينية

قال مصدر إن فحصا أجرته الحكومة البرازيلية أكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أميركا اللاتينية، بعدما أشار مستشفى في ساوباولو إلى احتمال انتقال العدوى إلى شخص عمره 61 عاما زار إيطاليا.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان إنها تفحص حالة مواطنمن سكان ساو باولو سافر إلى لومبارديا في شمال إيطاليا من التاسع حتى 21 من فبراير، وظهرت عليه أعراض تتفق مع المرض.

أول إصابة باليونان

أعلنت وزارة الصحة اليونانية عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد، وهي امرأة تبلغ 38 عاماً، وقد سافرت مؤخراً إلى إيطاليا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سوتيريس تسيورداس في مؤتمر صحافي نقلته وسائل إعلام محلية، أن المصابة "بحالة صحية جيّدة"، وتعالج في مستشفى في سالونيكي، ثاني المدن اليونانية، في شمال البلاد.

12 وفاة في إيطاليا

قال رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن رجلا توفي في شمال البلاد، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا إلى 12، بينما زاد عدد الإصابات المؤكدة إلى 376، بارتفاع أكثر من 50 مقارنة مع اليوم السابق.

19 وفاة في إيران

أعلنت إيران عن تسجيل أربع وفيات جديدة لدى مصابين بفيروس كورونا المستجد من بين 44 حالة جديدة سُجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 حالة والإصابات إلى 139.

وسُجلت 15 إصابة جديدة بالفيروس في مدينة قم، وتسع في جيلان، وأربع في طهران وثلاث في خوزستان واثنتان في كل من سيستان وبلوشستان.

26 إصابة في الكويت

قالت وزارة الصحة الكويتية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 26 حالة. وأكدت الوزارة في بيان أن "الحالات الجديدة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران".

وفاة أول فرنسي

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية وفاة أول فرنسي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجدّ في باريس، مشيرة إلى أنه كان في الستين من العمر.

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في المجمل، سُجلت 17 إصابة بهذا الفيروس في فرنسا، خمس منها منذ الثلاثاء. وإضافة إلى المتوفى الليلة الماضية، تُوفي سائح صيني ثمانيني في 14 فبراير.

ألماني بحالة حرجة

أعلنت السلطات في غرب ألمانيا أن مريضا بفيروس كورونا في حال حرجة، وتم نقله إلى مستشفى متخصص في دوسلدورف.

قالت وزارة الصحة في ولاية شمال الراين – وستفاليا، إن الرجل نقل إلى المستشفى للمرة الأولى الاثنين، بعد إصابته بالتهاب رئوي خطير في بلدة إيركيلنتس بالقرب من الحدود الهولندية.

تعليق رحلات

قالت تاتيانا جوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، إن موسكو ستعلق رحلات طيران مع كوريا الجنوبية اعتبارا من الأول من مارس بسبب مخاوف متعلقة بفيروس كورونا باستثناء تلك التي تسيرها شركتا أيروفلوت وأورورا.

من جهتها، أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، تعليق رحلاتها الجوية بين عمان وروما اعتبارا من الأربعاء وحتى أشعار آخر، بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، بينما قالت إنها تعمل على إلغاء رحلات إلى الشرق الأقصى.

الجزائر: لا تعليق للطيران

قال مسؤول في وزارة الصحة الجزائرية إن بلاده لا تدرس تعليق الرحلات الجوية، لكنها ستعزز الرقابة على الطائرات القادمة من إيطاليا، بعد أن تأكدت إصابة إيطالي بفيروس كورونا، ليكون أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد.

وقال جمال فوار في مؤتمر صحفي بالعاصمة، إن السلطات تتابع حالة كل من كان على اتصال مع الرجل البالغ من العمر 61 عاما، والذي وصل إلى الجزائر في 17 فبراير، وكان يعيش في منطقة ورقلة الجنوبية وهي مركز لصناعة الطاقة.

مفاهيم مغلوطة

وفي سياق متصل، هناك العديد من المفاهيم المغلوطة عن طرق انتقال فيروس كورونا، وطرق الحماية منه والتخلص منه، الأمر الذي تطلب تدخل منظمة الصحة العالمية لتصحيح هذه المفاهيم المغلوطة، وتوضيح طرق انتقال الفيروس والوقاية منه.



وفيما يلي ملخص إفادات منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا:

كل الناس صغارا وكبارا معروضون للإصابة بفيروس كورونا.

الكوكايين لا يمنع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

انتقال الفيروس عبر العملات المعدنية والأوراق النقدية وبطاقات الائتمان أمر ضعيف للغاية.

الاعتقاد بأن فيروس كورونا يمكن ينتقل عبر الهواء لمسافة 8 أمتار غير صحيح، بل لا ينتقل لمسافة أكثر من متر واحد.

فيروس كورونا لا يموت بالبرد والثلج، كما يعتقد البعض.

مجففات الأيدي المتوفرة في المراحيض ليست فعالة في القضاء على الفيروس المستجد.

لا يمكن لمصابيح التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية القضاء على فيروس كورونا.

لا يساعد رشح الجسم بالكحول في القضاء على الفيروس.

لا يعرض تسلم الطرود القادمة من الصين للإصابة بفيروس كرونا كما يعتقد البعض.

لا يوجد ما يؤكد أن الحيوانات الأليفة بالمنازل يمكنها نقل الفيروس للإنسان.

لا توفر اللقاحات المضادة لالتهاب الرئوي الحماية من الإصابة بكورونا.

لا دليل حتى الآن على أن غسل الأنف بمحلول ملحي يساعد في الوقاية من كورونا.

لا دليل على أن تناول الثوم يحمي من الإصابة بالفيروس.

لا يمنع وضع زيت السمسم على الجسم دخول فيروس كورونا إلى جسم الإنسان.

المضادات الحيوية لا تقي من الإصابة بالفيروس.