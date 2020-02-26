روكز: مع سقوط التسوية سنسمع خطابا طائفيا من جميع الافرقاء

أكد النائب ​شامل روكز​ أنه "مع سقوط ​التسوية الرئاسية​ سنسمع خطابا طائفيا من جميع الافرقاء"، مؤكدا أن "التسوية كانت بين فريقين ولكن امتدادها يشمل افرقاء آخرين".

وفي حديث تلفزيوني، رأى روكز أن "​قانون الانتخاب​ الحالي مفصل على قياس الاشخاص والاحزاب، وانا نائب عن الامة وتمثيلي بعد 17 تشرين الاول 2017 زاد عما قبل".