روكز: مع سقوط التسوية سنسمع خطابا طائفيا من جميع الافرقاء

أكد النائب شامل روكز أنه "مع سقوط التسوية الرئاسية سنسمع خطابا طائفيا من جميع الافرقاء"، مؤكدا أن "التسوية كانت بين فريقين ولكن امتدادها يشمل افرقاء آخرين".
وفي حديث تلفزيوني، رأى روكز أن "قانون الانتخاب الحالي مفصل على قياس الاشخاص والاحزاب، وانا نائب عن الامة وتمثيلي بعد 17 تشرين الاول 2017 زاد عما قبل".
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