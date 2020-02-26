قضت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، بإنزال عقوبة الأشغال الشاّقة مدّة خمس سنوات، بحقّ السوري عبد الرحمن الحسن، وتجريده من حقوقه المدنيّة وتغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية. وأدانته بجرم الإنخراط في صفوف ​الجيش السوري​ الحر والقتال ضدّ الجيش السوري في ​القصير​ و​القلمون​، ومن ثمّ الإنخراط في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، والمشاركة معه في القتال ضدّ ​الجيش اللبناني​ في ​عرسال​؛ والمشاركة بخطف جنود من الجيش وحجز حريّتهم وتخريب معدّات وآليّات عسكريّة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إدانة سوري بالإنخراط في داعش والقتال ضد الجيش وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 5 سنوات بحقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.