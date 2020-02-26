حاصباني: لخطة شاملة ومتكاملة لإدارة الدين وعدم المس بأصول الودائع ضروري

أكّد الوزير السابق غسان حاصباني، "ضرورة وضع خطّة شاملة ومتكاملة لإدارة الدين"، مشدّدًا على أنّ "عدم المس بأصول الودائع ضروري، ويجب تفادي ذلك".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "من الحلول إنشاء مؤسسة أو صندوق سيادي بأصول الدولة، كالبنى التحتية (إتصالات، مرافق، سكك حديد)، ويصبح لها قيمة بمليارات الدولارات".
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