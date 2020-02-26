حرب: من المؤسف أن يقع الرئيس عون بالخطأ وأن يتوجه للبنانيين كرئيس لتكتل نيابي

لفت الوزير السابق ​بطرس حرب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "من المؤسف أن يقع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في الخطأ، وأن يتوجّه إلى اللبنانيين كرئيس لتكتل نيابي، وليس كرئيس لكلّ اللبنانيين، وأن يحاول إعادة الإعتبار لصهره وزير الطاقة، الّذي يُعتبر مسؤولًا هو، ومن تولّى ​وزارة الطاقة والمياه​ بعده، عن نصف الديون الّتي يرزح تحتها ​الشعب اللبناني​ وعن الظلام الّذي يعيشوه".

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