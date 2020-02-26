الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة اليوم

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - ​مديرية التوجيه​، في بيان، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، خرق بتاريخ 26 شباط 2020 الساعة 6:25، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 100 متر ولمدّة 3 دقائق"، موضحةً أنّه "تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".

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