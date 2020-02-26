أصدر ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ قراراً مدّد بموجبه لغاية 16/3/2020 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب و​الأجور​ ( ر5 ) والكشوفات السنوية الإفرادية ( ر6 ) والكشف السنوي الإجمالي ( ر7 ) عن أعمال ​السنة​ 2019، وتأدية ​الضريبة​ في حال توجبها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المال مدد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.