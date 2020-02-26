أوضح رئيس قسم الأمراض المُعدية في مستشفى بيروت الحكومي الدكتور بيار أبي حنا، أنّ "الإصابة الثانية بفيروس "كورونا" حالتها مستقرّة"، لافتًا إلى أنّ "المستشفى أصبح مستشفيين: مستشفى يهتم بالمصابين بالـ"كورونا"، وآخر يهتم بالمرضى الآخرين"، أي لا خطر على المرضى".
وأكّد في مداخلة تلفزيونية، أنّ "جميع الطاقم الطبّي يقوم بجهود جبّارة للاهتمام بالمرضى، ونحن بمرحلة احتواء الفيروس، أي منع انتشاره في البلد"، مشيرًا إلى أنّ "كلّ مسافر قادم إلى لبنان لديه عوارض الإصابة يدخل إلى قسم العزل في المستشفى، ومن لا تظهر عليه العوارض تتابع وزارة الصحة العامة والبلديات مراقبته خلال فترة العزل المنزلي".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بمستشفى بيروت: الإصابة الثانية بكورونا حالتها مستقرة ونحن بمرحلة احتواء الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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