مسؤول بمستشفى بيروت: الإصابة الثانية بكورونا حالتها مستقرة ونحن بمرحلة احتواء الفيروس

أوضح رئيس قسم ​الأمراض​ المُعدية في ​مستشفى بيروت الحكومي​ الدكتور ​بيار أبي حنا​، أنّ "الإصابة الثانية بفيروس "كورونا" حالتها مستقرّة"، لافتًا إلى أنّ "المستشفى أصبح مستشفيين: مستشفى يهتم بالمصابين بالـ"كورونا"، وآخر يهتم بالمرضى الآخرين"، أي لا خطر على المرضى".

وأكّد في مداخلة تلفزيونية، أنّ "جميع الطاقم الطبّي يقوم بجهود جبّارة للاهتمام بالمرضى، ونحن بمرحلة احتواء الفيروس، أي منع انتشاره في البلد"، مشيرًا إلى أنّ "كلّ مسافر قادم إلى ​لبنان​ لديه عوارض الإصابة يدخل إلى قسم العزل في المستشفى، ومن لا تظهر عليه العوارض تتابع ​وزارة الصحة العامة​ و​البلديات​ مراقبته خلال فترة العزل المنزلي".