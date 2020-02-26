اعتبرت النائب ​​بولا يعقوبيان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "غريب أمر هذه ​السلطة​ تطلب متطوعين ل​وزارة الاقتصاد​ للقيام بدوريات على المحلات للكشف عن ​الاسعار​ فيما لديها حوالي ٥٨٠٠ موظفًا". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان: غريب أمر هذه السلطة تطلب متطوعين لوزارة الاقتصاد ولديها حوالي 5800 موظفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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