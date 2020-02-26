الطقس غدا غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا مستقرا يسيطرعلى الحوض الشرقي للمتوسّط، يبدأ بالتقلّب ليل الجمعة ويستمر حتى يوم الأحد".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ وانخفاض بنسبة الرطوبة على الساحل.

الجمعة: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة على الساحل كما تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر، كما تتساقط ​أمطار​ خفيفة ليل الجمعة/السّبت..

السبت: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وامطار متفرّقة تشتدغزارتها تدريجيّاً وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة.