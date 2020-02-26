الطقس غدا غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا مستقرا يسيطرعلى الحوض الشرقي للمتوسّط، يبدأ بالتقلّب ليل الجمعة ويستمر حتى يوم الأحد".
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة على الساحل.
الجمعة: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة على الساحل كما تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر، كما تتساقط أمطار خفيفة ليل الجمعة/السّبت..
السبت: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وامطار متفرّقة تشتدغزارتها تدريجيّاً وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة.
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