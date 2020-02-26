تدابير سير على أوتوستراد جونية- المسلك الشرقي بين 27 و29 شباط بسبب فتح قسطل للصرف الصحي

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "​بلدية جونية​ ستقوم بالعمل على فتح قسطل للصرف الصحي على المسلك الشرقي من الأوتوستراد مقابل "الصولديني"، وذلك اعتبارًا من الساعة 22:00 لغاية الساعة 6:00 صباحًا من تاريخ 27 شباط 2020 لغاية 29 شباط 2020".

وأوضحت المديرية في بيان، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى تضييق المسلك المذكور أمام ​حركة المرور​"، وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للإزدحام".