تدابير سير على أوتوستراد جونية- المسلك الشرقي بين 27 و29 شباط بسبب فتح قسطل للصرف الصحي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بلدية جونية ستقوم بالعمل على فتح قسطل للصرف الصحي على المسلك الشرقي من الأوتوستراد مقابل "الصولديني"، وذلك اعتبارًا من الساعة 22:00 لغاية الساعة 6:00 صباحًا من تاريخ 27 شباط 2020 لغاية 29 شباط 2020".
وأوضحت المديرية في بيان، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى تضييق المسلك المذكور أمام حركة المرور"، وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للإزدحام".
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