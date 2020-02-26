إلتقى وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ في مقر الوزارة، رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ال​لبنان​ية" ​كلودين عون روكز​. تمحور اللقاء حول أهميّة المشاركة العادلة للنساء والرجال في اللجان والوفود التفاوضيّة، رفع حظر التحاق النساء المتزوجات بالسلك الدبلوماسي، تفعيل دور ضابطات وضباط الإرتكاز الجندري في ​وزارة الخارجية والمغتربين​، إضافة إلى تعزيز آليّات التنسيق بين وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسيّة اللبنانية حول أحكام الإتفاقيّات ومقرّرات المؤتمرات الإقليميّة والدوليّة الّتي يلتزم بها لبنان؛ وذلك بهدف تنفيذ خطّة العمل الوطنيّة لتطبيق قرار ​مجلس الأمن​ 1325 حول المرأة والسلام والأمن وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج الوزارة.

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كانت هذه تفاصيل خبر حتي وعون روكز عرضا لإدماج مقاربة النوع الإجتماعي بسياسات وزارة الخارجية وبرامجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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