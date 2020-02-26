كرم: إرفعوا ايديكم عن ثروة الاجيال القادمة

اعتبر امين سر تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "‏من غير المقبول حل الازمة المالية الحالية بالاستدانة المسبقة على ​النفط والغاز​ المتوقع استخراجه بعد سنوات ، ذلك سيكون استمرارا لجريمة الهدر، ولتمويل ​الفساد​ الذي ادار ملف ​الكهرباء​"، مضيفا :"انها ثروة الاجيال القادمة ، فارفعوا ايديكم عنها".

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