ريفي: ماذا ينتظر دياب لاتخاذ قرار بوقف الرحلات الجوية بين لبنان وإيران؟

تساءل الوزير السابق ​اشرف ريفي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "ماذا ينتظر ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​؟ ماذا ينتظر رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ لاتخاذ قرار بوقف الرحلات الجوية بين ​لبنان​ وإيران"؟. إضغط للمزيد

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