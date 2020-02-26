دياب استقبل طراف وقيادة الجيش ووفد توتال غجر: نأمل خيرا حتى إذا لم تكن نتائج الحفر إيجابية

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ في السرايا الحكومية، سفير بعثة الاتحاد الاوروبي في ​لبنان​ ​رالف طراف​ على رأس وفد من البعثة، ووفداً من ​قيادة الجيش​ برئاسة ​العماد جوزاف عون​ الذي هنأ رئيس الحكومة حسان دياب بنيل الحكومة الثقة، وعرض معه الوضع الامني، والاجراءات التي يتخذها الجيش.

هذا واجتمع دياب مع وفد شركة "​توتال​"، بحضور وزير ​الطاقة​ ريمون غجر، حيث اطلع من الوفد على التحضيرات لانطلاق عمليات الحفر في البلوك رقم 4 يوم غد الخميس.

وأكد غجر ان "الباخرة المختصة بعملية ​التنقيب​ والحفر "tungsten explorer" وصلت الى الموقع منذ يومين، ونحن بصدد استكمال الاجراءات مع شركة توتال وكل المعنيين بالموضوع حتى نبدأ بعملية الحفر في ​الساعات​ المقبلة، وتكون مناسبة احتفالية. وهذه البئر الاستكشافية الاولى، والتي ستحدد لنا امكانية وجود الغاز والكميات الممكن توفرها، وبعد 60 يوما من عملية الحفر، من المفترض أن تتكون لدينا فكرة عن الكميات المتوفرة، وبعد فترة شهر تتم دراسة العينات المستخرجة. وطبعا نحن كباقي اللبنانيين نأمل خيرا، وحتى لو لم تأت النتائج كما نرغب، أي ايجابية، نكون من خلال هذه البئر، قد كونا فكرة وحصلنا على معلومات حول كيفية التعامل مع هذا الموضوع مستقبلا في البلوك رقم 9 وغيره، فهذه المعلومات ستساعدنا في المرحلة المقبلة".