مستشفى بيروت الحكومي حول كورونا: حالتان بالعزل و36 حالة بالطوارئ المخصص للحالات المشتبه بإصابتها

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي​، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول ​فيروس كورونا​ انه "إستقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 36 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وخضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاج سبعة منهم إلى دخول الحجر الصحي إستنادا إلى تقويم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.

ولفتت المستشفى، الى انه "أجريت فحوصات مخبرية لـ 22 حالة، وجاءت نتيجة 21 حالة سلبية ما عدا حالة واحدة جاءت نتيجتها ايجابية، وخرجت حالتان كانتا متواجدتين في منطقة الحجر الصحي اليوم بعد توصيتهما بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، حيث تم تزويدهما بكل الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقا لتوجيهات ​منظمة الصحة العالمية​، وذلك بعد أن أجري لهما فحص فيروس كورونا المستجد مرتين في المختبرات، وقد جاءت النتيجة سلبية في المرتين، وفي منطقة الحجر الصحي يوجد حتى اللحظة 12 حالة، علما أن نتائج المختبر للفحوصات التي أجريت لهؤلاء أتت سلبية، بالاضافة الى حالتين مصابتين بالفيروس في وحدة العزل وهما في حالة مستقرة وتتلقيان العلاج اللازم".