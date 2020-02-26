حمدان بعد استقباله وفد من أنصار الله: صفقة القرن ستلحق مما سبقها من صفقات

استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ​العميد مصطفى حمدان​، وفد من ​حركة أنصار الله​ يترأسه السيد ​ماهر عويد​، الذي أكد ان ​المقاومة​ اللبنانية وال​فلسطين​ية ستدمر ​صفقة القرن​ التي من الاساس ولدت ميتة"، مشدداً على أن "​العدو الاسرائيلي​ لا ولن يفهم الا بالقوة".

بدوره اكد حمدان ان "صفقة القرن ستلحق مما سبقها من صفقات ومؤامرات واتكالنا دائماً على الله وعلى أهلنا ​الفلسطينيين​ المجاهدين والمقاومين الذين لم يبخلوا لا بالدم ولا بالعرق ولا زالوا حتى اليوم يجاهدون ويقاومون هذا الاحتلال الغاصب حتى ازالته من الوجود، ونحن معهم بإذن الله وإياهم سنصلي في ​المسجد الأقصى​ ونحضر قداديس الاحد في كنائس ​القدس​، وان هذه المقاومة اللبنانية وكل القوى القومية والوطنية الاسلامية اللبنانية لا بد عائدون الى القدس لأنه بالنسبة إلينا القدس هي دربنا إلى جنة رب العالمين وأي محاولة للخروج من الواقع الفلسطيني مصيرها جهنم وبئس المصير والتشتيت والتقسيم وإعلان دولة ​اليهود​ على أرض فلسطين".