المرعبي: زيارة المرجعيات الروحية لمطار القليعات تؤكد حاجة عكار والشمال لهذا المرفق الهام

أكّد عضو "كتلة المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "زيارة المرجعيّات الروحيّة في عكار و​الشمال​ ل​مطار القليعات​، هي هامّة وتأكيد جديد على حاجة عكار والشمال لهذا المرفق الحيوي الهام، الّذي يُعطي دفعًا هامًّا لأهالينا ولشبابنا ويفتح الآمال أمامهم بفرص العمل، كما يشكّل رافعة هامّة لعكار والشمال على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي".

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