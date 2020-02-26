اللجنة الفرعية درست اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون القضاء العدلي واستقلالية القضاء

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​لجنة الإدارة والعدل​ جلسة، برئاسة النائب ​جورج عدوان​، تابعت فيها درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون ​القضاء​ العدلي واستقلالية القضاء، بحضور وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​. إضغط للمزيد

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