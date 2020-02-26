أعلن ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​، أن "​القوات الأميركية​ لا تنوي العودة إلى الحدود السورية التركية، ولا يزال ​البنتاغون​ يركز على ضمان هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي"، موضحاً ان "إدلب هي المنطقة الأكثر تعقيداً من بين جميع المناطق، نظرا لالتقاء العديد من قوى الصراع هناك، ونعتقد أن أفضل طريقة للمضي قدما في حل مشكلة هذه المنطقة هي العملية السياسية التي تجري الآن".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأميركي: الولايات المتحدة لن تعود إلى الحدود السورية التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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