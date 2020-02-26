المشري: اتفاقنا مع الأخوة الأتراك كان وفقا للسيادة الليبية واستعدنا التوازن العسكري

اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي ​خالد المشري​، أن "البعثة الأممية لم تلتزم بالشروط التي وضعتها على نفسها للتقيد بالحوار السياسي"، معلنا "استعداد ​الحكومة​ في ​طرابلس​ للحوار، ولكن إذا فرض علينا الحل العسكري فسنرد"، منوهاً إلى الاتفاق الذي عقدته حكومة الوفاق مع ​تركيا​".

وشدد على ان "الكلمة العليا في هذا الاتفاق هي للسيادة الليبية، وفعلا استعدنا التوازن، فمثلا الآن لا توجد إمكانية لأي غارات جوية وهذا لاحظناه من شهرين تقريباً لم يعد هناك غارات جوية، الآن يوجد قصف مدفعي واستطعنا تدمير مصادر النيران في أكثر من مرة، والآن لا توجد أي احتمالية لإمكانية قيامهم بأي هجوم، وانتهينا من مرحلة صد العدوان، وستنطلق مرحلة تحرير المناطق".

