البنتاغون: روسيا الدولة الوحيدة التي تمثل خطرا وجوديا على اميركا

أعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية الجنرال مارك ميلي، أن "روسيا تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تمثل خطرا حقيقيا وجديا على وجود الولايات المتحدة، وروسيا قادرة على تدمير الولايات المتحدة، والولايات المتحدة بدورها قادرة على تدمير روسيا، والبلدين يعرفان ذلك، وفي ذلك يكمن سبب الردع المتبادل".
ولفت ميلي إلى أن "القدرات النووية الصينية تتطور بسرعة، وبالتالي يعتبر تحديث قواتنا النووية أساسا لأمن الولايات المتحدة في السنوات القادمة، ونحن الآن في المرحلة التي نحتاج فيها إلى تحديث الثلاثي النووي لدينا لضمان أمننا في المستقبل، وهذا الأمر باهظ الثمن، لكنه ضروري بالنسبة لضمان أمن الولايات المتحدة".
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