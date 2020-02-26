السلطات الأردنية:تعليق الرحلات الجوية بين الأردن وإيطاليا حتى إشعار آخر

أعلنت السلطات ​الأردن​ية عن "تعليق الرحلات الجوية بين الأردن و​إيطاليا​، بدءا من اليوم حتى إشعار آخر، وإلغاء العديد من الرحلات إلى ​الشرق الأقصى​ في ضوء تزايد أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" في إيطاليا وبعض الدول الآسيوية".

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