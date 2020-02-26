سلطات ايران تفرض قيودا على التنقل داخل البلاد بسبب كورونا المستجد

اعلنت السلطات الايرانية فرض قيود على حرية التنقل داخل البلاد بالنسبة الى الاشخاص المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد او المشتبه باصابتهم به. وأكد ​وزير الصحة​ ​سعيد نمكي​ أنه "بدل اعلان الحجر الصحي في مدن، سنفرض قيودا على انتقال من يشتبه بانهم اصيبوا بالفيروس او تأكدت اصابتهم به".

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