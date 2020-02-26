اعلنت السلطات الايرانية فرض قيود على حرية التنقل داخل البلاد بالنسبة الى الاشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد او المشتبه باصابتهم به.
وأكد وزير الصحة سعيد نمكي أنه "بدل اعلان الحجر الصحي في مدن، سنفرض قيودا على انتقال من يشتبه بانهم اصيبوا بالفيروس او تأكدت اصابتهم به".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات ايران تفرض قيودا على التنقل داخل البلاد بسبب كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.