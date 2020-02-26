الدفاع التركية: القضاء على 7 "إرهابيين" بينهم قيادي من "بي كا كا" في سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ "القضاء على 7 "إرهابيّين" بينهم قيادي من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، خلال محاولتهم التسلّل من منطقة منبج إلى منطقة عملية "درع الفرات" شمالي ​سوريا​".

وأكّدت في بيان، أنّ "القيادي من أحد كوادر منظمة "بي كا كا" في جبال قنديل شمالي ​العراق​".

يُشار إلى أنّ عمليّة "درع الفرات" انطلقت في 24 آب عام 2016، وانتهت في 29 آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها، تحرير ​مدينة جرابلس​ الحدودية، مرورًا بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء ب​مدينة الباب​ الّتي كانت معقلًا لتنظيم "داعش".