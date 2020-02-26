الدفاع التركية: القضاء على 7 "إرهابيين" بينهم قيادي من "بي كا كا" في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية "القضاء على 7 "إرهابيّين" بينهم قيادي من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، خلال محاولتهم التسلّل من منطقة منبج إلى منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا".
وأكّدت في بيان، أنّ "القيادي من أحد كوادر منظمة "بي كا كا" في جبال قنديل شمالي العراق".
يُشار إلى أنّ عمليّة "درع الفرات" انطلقت في 24 آب عام 2016، وانتهت في 29 آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورًا بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب الّتي كانت معقلًا لتنظيم "داعش".
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