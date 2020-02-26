اعلنت ​السفارة الأميركية​ في ​سوريا​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انها "انتهت للتو من المناقشات المثمرة مع السلطات ​السعودية​ حول الوضع الصعب في سوريا، وخاصة الهجوم العسكري ضد إدلب من قبل ​الجيش السوري​ و​روسيا​، والنظام الايراني"، موضحة انه "تمت مناقشة استمرار الشراكة الوثيقة بين ​اميركا​ والسعودية دعما للمعارضة السورية ودعما لحل سياسي للصراع السوري تمشيا مع قرار ​مجلس الامن​ 2254".

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كانت هذه تفاصيل خبر سفارة اميركا بدمشق: انتهينا من المناقشات المثمرة مع السلطات السعودية حول الوضع بإدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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