أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ أنّه "لم تُسجّل حتّى الآن أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد (Covid-19) داخل السعودية"، لافتةً إلى أنّ "العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ 81067 شخصًا معظمهم في ​الصين​، تعافى منهم 30142 بينما توفي 2762.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة السعودية: لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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