الصحة البحرينية: الحالات المصابة بفيروس "كورونا" تتماثل للشفاء

أعلنت ​وزارة الصحة​ في البحرين أن "الحالات المصابة بفيروس "كورونا" تتماثل للشفاء حيث أظهرت تحسناً ملحوظاً في وضعها الصحي". وكانت قد سجلت دولة البحرين 6 إصابات جديدة بفيروس الكورونا حيث ارتفعت حصيلة الاصابات إلى 23 حالة ​​​​​.

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