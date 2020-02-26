الجيش الألماني يعلن إصابة أحد جنوده بفيروس كورونا

أعلن الجيش الألماني، في بيان، عن "تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ولاية راينلاند بفالتس غربي البلاد، وهذه الإصابة تعود لجندي يتلقى العلاج بالمستشفى المركزي للجيش في مدينة كوبلنتس".
هذا وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت في وقت سابق إغلاق مطار كولونيا - فان العسكري بشكل مؤقت كإجراء احترازي له علاقة بعدوى فيروس كورونا.
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