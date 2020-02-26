الجيش الألماني يعلن إصابة أحد جنوده بفيروس كورونا

أعلن ​الجيش الألماني​، في بيان، عن "تسجيل أول حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ في ولاية راينلاند بفالتس غربي البلاد، وهذه الإصابة تعود لجندي يتلقى العلاج بالمستشفى المركزي للجيش في مدينة كوبلنتس".

هذا وكانت ​السلطات الألمانية​ قد أعلنت في وقت سابق إغلاق مطار ​كولونيا​ - فان العسكري بشكل مؤقت كإجراء احترازي له علاقة بعدوى فيروس كورونا.