الخارجية الإيرانية: ليس من حق الرياض التصرف كما تشاء مع شعوب المنطقة

رد مساعد وزير الخارجية ال​إيران​ية، محسن بهاروند، على كلمة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ب​مؤتمر​ نزع الأسلحة، معتبراً انه "ليس من حق ​الرياض​ التصرف كما تشاء مع شعوب المنطقة، والرياض هي التي اشعلت نيران هذه الحرب، ولا يحق للسعودية توجيه اللوم للآخرين بسبب تصرفاتها الخاطئة"، مؤكداً "موقف ​ايران​ الداعم لإجراء المفاوضات من أجل إنهاء حرب ​السعودية​ على ​اليمن​".

ولفت بهاروند، الى "السياسات الأميركية الأحادية، ونكثها للعهود في تنفيذ التزاماتها ب​الاتفاق النووي​، وهي عضو دائم في ​مجلس الأمن​ لكنها تنتهك قراراته وترغم الآخرين على هذا السلوك أيضا وتنتقد إيران في ذات الوقت بمزاعم عدم اكتراثها بهذه القرارات".