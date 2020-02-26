الخارجية الإيرانية: ليس من حق الرياض التصرف كما تشاء مع شعوب المنطقة

رد مساعد وزير الخارجية الإيرانية، محسن بهاروند، على كلمة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بمؤتمر نزع الأسلحة، معتبراً انه "ليس من حق الرياض التصرف كما تشاء مع شعوب المنطقة، والرياض هي التي اشعلت نيران هذه الحرب، ولا يحق للسعودية توجيه اللوم للآخرين بسبب تصرفاتها الخاطئة"، مؤكداً "موقف ايران الداعم لإجراء المفاوضات من أجل إنهاء حرب السعودية على اليمن".
ولفت بهاروند، الى "السياسات الأميركية الأحادية، ونكثها للعهود في تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي، وهي عضو دائم في مجلس الأمن لكنها تنتهك قراراته وترغم الآخرين على هذا السلوك أيضا وتنتقد إيران في ذات الوقت بمزاعم عدم اكتراثها بهذه القرارات".
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