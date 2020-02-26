السفارة السعودية في أنقرة تدعو مواطنيها لتأجيل سفرهم إلى تركيا

دعت السفارة السعودية في أنقرة، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "مواطنيها إلى تأجيل خطط السفر غير الضرورية إلى تركيا بعد انتشار فيروس "كورونا" بشكل متزايد"، داعية السلطات التركية بـ"إجراءات احتياطية على المسافرين".
وحثت السفارة السعوديين الموجودين في تركيا، بـ"اتخاذ الحيطة، والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في السعودية للوقاية من الفيروس".
هذا وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 78064 شخصا، توفي منهم 2715 شخصا، فيما شفي حتى الآن 29850 شخصا، وفقاً لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، وارتفع عدد الوفيات في إيران إلى 19 حالة وفاة، من 95 مصابا، وفي العراق 5 إصابات، وإسرائيل إصابتين، والبحرين 23 مصابا، والإمارات 13 إصابة منهم 4 متعافين، والكويت 11 إصابة.
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