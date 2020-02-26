وزير الصحة الباكستاني: تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس "كورونا"

أعلن وزير الصحة في باكستان عن "تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد".
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، في وقت سابق عن "تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس "كورونا" في الجزائر"، موضحة أن "المصاب شاب جزائري يبلغ من العمر 33 عاما".
هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية، كيانوش جهان بور، في بيان، عن "وفاة 19 شخصا وإصابة 139 بفيروس "كورونا" المستجد في إيران".
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