الشرطة الهندية: مقتل 20 شخصاً بعد اندلاع مواجهات على خلفية طائفية

أعلنت ​الشرطة الهندية​ عن "مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة نحو 200 في العاصمة ​نيودلهي​، بعد 3 أيام من اندلاع مواجهات بين حشود من مواطنين هندوس ومسلمين باستخدام الأسلحة النارية و​السكاكين​ بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".

هذا وتعود جذور أعمال ​العنف​ إلى ​قانون الجنسية​ الجديد المثير للجدل، والذي يسمح بموجبه منح الجنسية الهندية للمهاجرين من ​أفغانستان​ وبنغلاديش و​باكستان​ شريطة ألا يكونوا مسلمين، لكن الغموض لا يزال يلف أسباب جولة العنف الأخيرة.