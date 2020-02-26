سفارة الإمارات بروما: ننصح المواطنين الإماراتيين بتأجيل سفرهم لإيطاليا بسبب الكورونا

نصحت سفارة ​الإمارات​ في روما، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "في ظل انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد في عدد من الدول، تنصح ​السفارة​ مواطني ​الدولة​ بتأجيل سفرهم في الوقت الحالي الى ايطاليا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتجنب الأماكن والأقاليم المصابة، وباتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإيطالية".

هذا وأعلنت السلطات الإيطالية في وقت سابق وفاة 12 شخصا بفيروس "كورونا" الجديد، لافتة إلى أن "إجمالي الإصابات بلغ 374".