بدون مبرر قانوني.. عبيابة يحتجز دعم «أخبار اليوم»

بعد بحث شاق وتحريات شملت مصادر متقاطعة، تأكد لـ«أخبار اليوم» أن الدعم الخاص بها برسم سنة 2019 محتجز من لدن وزير الثقافة والرياضة، لحسن عبيابة، الوصي على قطاع الاتصال، وأن اللجنة الخاصة بالدعم السنوي أقرت الدعم الموجه لـ«أخبار اليوم»، كما اجتاز هذا الدعم مرحلة إجازة وزارة المالية التي تراقب اندراج الدعم الممنوح ضمن مخصصات الميزانية، لتحتجزه مصالح وزارة عبيابة دون أي مبرر قانوني.
وبعد استنفادها مسطرة مراسلة رئيس الحكومة، باعتباره الوصي على الإدارة المغربية، ستعمل «أخبار اليوم» على مباشرة المساطر القانونية لإثارة المسؤولية المباشرة للموظفين التابعين لقطاع الاتصال، وتحميلهم مسؤولية الأضرار التي تكبدتها «أخبار اليوم» بسبب تأخير الدعم.
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