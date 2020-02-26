بسبب “كورونا”.. تتركيا تضاعف إنتاجها من الكمامات إلى 30 مليون شهريا لتلبية الطلب

وسط أزمة نقص الكمامات في عدد من دول العالم على رأسها الصين، بسبب فيروس كورونا، لجأت الشركات المصنعة للكمامات في تركيا، إلى مضاعفة إنتاجها بشكل كبير، لتلبية احتياجات الصين المتزايدة من هذا المنتج.

وقالت وكالة الأنباء التركية اليوم الأربعاء، إن الصين وبصفتها أكبر منتج للكمامات حول العالم، عانت مؤخراً من نقص حاد، بسبب زيادة الطلب عقب ظهور “كورونا”، ولتتوقف بعض الشركات عن تصنيعه، ما دفعها لسد هذه الحاجة عبر الشركات التركية.

وحسب ذات المصدر، فإن تركيا تتوفر على 10 شركات متخصصة في تصنيع الكمامات، منها 5 كبرى، كان إنتاجها من الكمامات في الأحوال العادية، 10 ملايين كمامة، إلا أنها اضطرت لرفع هذا الرقم إلى 30 مليون كمامة شهريا، لتلبية الطلب الصيني.

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ورغم تزايد الإنتاج، إلا أن الشركات التركية تحدثت عن عجزها في تلبية الطلب المتزايد عن الكمامات، وخصوصا من الصين.

وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 دجنبر 2019، بمدينة ووهان الصبنية، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة قلق سادت العالم.