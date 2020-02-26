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خلفت حملة فريق ريال مدريد على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا، بعدما نشر الفريق تدوينة قدم من خلالها الإرشادات الدقيقة لمستخدمي الأنترنيت حول تدوينة شخصية، أعقبتها تدوينة خلفت الكثير من الإستياء.
وأثار نشر الفريق الملكي لتدوينة الكثير من الجدل، بعدما أرفق عبارة “كورونا فيروس” بصورة للاعبه لوكاس فاسكيس وهو يقبل كرة دوري أبطال أوروبا.
وجاء في التدوينة التي خلقت الكثير من الجدل على الصفحة الرسمية للفريق عبارة ” كورونا فيروس.. هذا فريق ريال مدريد”.
وانتشرت التدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي كالنار في الهشيم، رغم كون المكلفين بمواقع التواصل داخل فريق العاصمة الإسبانية سارعوا إلى حذفها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس “كورونا” يضع ريال مدريد في موقف محرج.. وفاسكيز أول الضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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