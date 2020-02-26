شكرا لقرائتكم خبر عن 317 مرشحا لجائزة نوبل للسلام والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت لجنة جائزة نوبل للسلام بالنرويج اليوم الأربعاء إنه تم تقديم أكثر من 300 مرشح لجائزة العام الحالي .2020

وأوضحت لجنة نوبل أن المرشحين الـ317 هم 210 أفراد و107 منظمات.

وقالت اللجنة ومقرها العاصمة النرويجية أوسلو إن هذا رابع أعلى عدد من المرشحين للفوز بالجائزة على الإطلاق.

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ورشح نواب البرلمان في السويد والنرويج ناشطة المناخ السويدية المراهقة جريتا ثونبرج والحركة المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج للفوز بجائزة نوبل للسلام لهذا العام.

وكان قد تم ترشيح أكبر عدد من المرشحين للجائزة وهو 376 مرشحا عام 2016ـ واختارت اللجنة المؤلفة من 5 أعضاء منح الجائزة آنذاك للرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس تقديرا لدوره في إنهاء الحرب الأهلية في بلاده، والتي استمرت أكثر من 50 عاما.

وفي العام الماضي 2019، تم منح جائزة نوبل للسلام لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تقديرا لجهوده لحل النزاع الحدودي الطويل مع جارته اريتريا، ولجهوده من أجل تحقيق "السلام والتعاون الدولي".