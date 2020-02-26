الداخلية: اعتقال عصابة تزوير كانت تروم سرقة 600 مليون دينار جنوبي بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اعتقال عصابة تزوير كانت تروم سرقة 600 مليون دينار جنوبي بغداد. وقال اعلام وكالة شؤون الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة حماية مصرف الرشيد/ فرع المحمودية التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة مديرية حماية المنشات والشخصيات تمكنت وبالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى وادارة المصرف من القاء القبض على عصابة تزوير".



وأضاف ان العصابة "كانت تروم سرقة مبلغ (600.000.000) مليون دينار عراقي من خلال مستمسكات مزورة وانتحال شخصية".



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