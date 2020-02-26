مقتل شخص واصابة آخر بمشاجرة وسط بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بمقتل شخص واصابة آخر بمشاجرة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة وقعت، مساء اليوم، بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة العرصات ما اسفر عن مقتل شخص واصابة اخر".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "على الفور دوريات نجدة الكرادة طوقت مكان الحادث وقامت بمطاردة القاتل والقبض عليه".