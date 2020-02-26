الحلبوسي: رئيس الحكومة المكلف ليس مستقلاً الحلبوسي: اشك باتفاق الكتل الشيعية على علاوي الحلبوسي: 160 نائباً تقدموا بطلب لجعل التصويت على الحكومة الكترونياً

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحلبوسي: رئيس الحكومة المكلف ليس مستقلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.