تبث قناة السومرية بعد قليل حلقة جديدة من برنامج "المناورة". وضيف حلقة اليوم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. ومن المقرر أن يعرض رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي يوم غد الخميس اسماء كابينته الوزارية على مجلس النواب لنيل ثقته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترقبوا بعد قليل.. حلقة خاصة من المناورة مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.